Акция "Бессмертный полк" в Гуанчжоу собрала около 100 человек

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Около 100 человек приняли в четверг участие в международной патриотической акции "Бессмертный полк" в мегаполисе Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун) по случаю Дня Победы. Шествие прошло в парке героев Кантонского восстания, сообщил по телефону корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ Виктор Пашков.

"Это первое подобное мероприятие в Гуанчжоу, которое было официально согласовано и поддержано китайской стороной. Участники акции прошли 20-минутным маршем от ворот парка до мемориала погибшим советским дипломатам", - отметил собеседник агентства.

У памятника состоялись церемонии возложения цветов, запуска воздушных шаров. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. С речью также выступили генконсулы Белоруссии и Киргизии, присоединившиеся к акции. Всем гостям праздника была вручена георгиевская лента - один из главных символов Победы.

В рамках мероприятия генконсульство РФ в Гуанчжоу также организовало фотовыставку, конкурс детских рисунков, концерт и кинопросмотр.