Более 400 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Пекине

ПЕКИН, 9 мая. /ТАСС/. Свыше 400 человек собрались в четверг на территории Пекинского выставочного комплекса, чтобы принять участие в акции "Бессмертный полк" по случаю празднования 74-й годовщины Победы. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

В 09:30 по местному времени (04:30 мск) граждане России, Китая, стран СНГ и других регионов мира с портретами своих героев в руках собрались около главного здания Пекинской выставки. По команде организаторов мероприятия "Полк, становись!" широкая колонна начала свое движение под песни военных лет.

"Сегодня замечательный, солнечный день, голубое небо в Пекине. Все мы отмечаем этот день, как у нас принято, со слезами на глазах, отдавая дань памяти воинам, дедам, отцам в моем случае, всем, кто принес нам эту Победу", - сказал журналистам участвующий в мероприятии посол РФ в КНР Андрей Денисов. В его руках фотография отца Ивана Денисова, снимок сделан в Берлине в мае 1945 года.

"В Пекине много наших людей, много граждан России, много наших соседей и родственников из стран СНГ, - продолжил посол. - Все мы здесь, если не с портретами, то с воспоминаниями в сердцах и душах, потому что нет в нашей стране семьи, которая так или иначе не была бы связана с войной и в конечном счете с Победой".

Поезд Победы

"Однополчане" проследовали вглубь территории выставочного комплекса, где их ждал стилизованный перрон железнодорожного вокзала и поезд Победы. Как сообщила ТАСС координатор патриотического движения "Бессмертный полк" в Пекине Елена Тимофеева, красно-черный паровоз, установленный на территории выставки, стал символом Белорусского вокзала в Москве - места встречи фронтовиков.

На "перроне" участники шествия почтили память героев минутой молчания и импровизированным салютом из лепестков роз. После этого перед гостями выступил оркестр с мелодиями военных лет, несколько пар исполнили вальс.

На площади была организована работа "полевой кухни" - всем желающим раздавали гречневую кашу с тушенкой и компот. Гости также могли воспользоваться услугами полковой почты: приобрести тематическую открытку, подписать ее и отправить своим близким.

Атмосфера праздника

Как сказала в беседе с корреспондентом ТАСС китаянка по имени Ло Сян, "атмосфера праздника - непередаваемая". "Здесь царит дух единства, сплочения народа, - отметила девушка. - Как во времена войны, когда советские и китайские воины плечом к плечу шли до Победы, сегодня мы, российские и китайские граждане всех возрастов - от маленьких детей до стариков, идем в одной колонне шествия".

Присутствующий на празднике вместе со своей семьей россиянин Виталий заметил, что "проведение мероприятия очень полезно для поднятия патриотического духа". "Находясь за рубежом, очень сложно рассказывать детям о войне. Прежде всего, в Пекине нет ветеранов, поэтому проведение таких мероприятий, как праздник Победы и акция "Бессмертный полк", крайне важно и полезно для наших детей", - пояснил мужчина.

Акция собрала немало китайских участников - многие пришли с плакатами, фотографиями своих родственников. "Это потому, что их отцы и деды вместе с советскими воинами также принимали участие в войне", - сообщил ТАСС 22-летний юноша по имени Фэн Юэсэ. Он также рассказал, что родина его предков - "на северо-востоке Китая, где в августе 1945 года велись ожесточенные бои с японскими милитаристами".

"Китайский народ помнит и чтит подвиг советских воинов, - указал юноша. - Проведение подобных мероприятий в Пекине крайне важно. В годы войны китайские и советские солдаты вместе прошли через многое, а такие акции, как "Бессмертный полк", помогают об этом не забывать".

Интерес к акции

Число китайских участников акции "Бессмертный полк" в Пекине с каждым годом растет, местные жители проявляют интерес и оказывают поддержку проведению мероприятия, рассказал Денисов. "С каждым годом в акции принимают участие все больше наших соотечественников, граждан СНГ и, что очень дорого для нас, наших китайских друзей", - сказал Денисов. "В этом году мы проводим шествие на новой площадке, потому что старые оказались для нас маловаты, - отметил посол. - Наши китайские друзья, которые искренне поздравляют нас с Днем Победы, сделали все, чтобы помочь нам провести эту общественную акцию".

Как сообщила ТАСС координатор общественно-патриотического движения "Бессмертный полк" в Пекине Елена Тимофеева, особую поддержку в организации шествия оказали местные власти. "Конечно, сначала не хватало понимания, чувствовалась некоторая осторожность со стороны администрации города, - поделилась координатор. - Однако в процессе организации и планирования, когда сложилась полная картинка праздника, китайская сторона полностью включилась в процесс, отнеслась к мероприятию очень доброжелательно и всячески старалась помочь".

Символ советско-китайской дружбы

В этом году акция "Бессмертный полк" впервые состоялась на территории Пекинского выставочного комплекса. По словам российского посла, в этом есть "особая, высокая символика".

"Пекинская выставка (здесь ее называют "лаомо" - прим. ТАСС) - "старая Москва". Комплекс был построен с помощью наших советских специалистов в середине 50-х годов, - отметил Денисов. - Здесь многое напоминает о временах советско-китайской дружбы, о временах нашей общей славной истории. В год 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами это особенно символично".

Впервые шествие "Бессмертный полк" в Пекине было организовано в 2016 году, в парке "Наньгуань", тогда в акции приняли участие 50 человек. В 2017 году число участников достигло 300. В 2018 году акция в парке Чаоян на территории галереи "Цзиньтай" собрала свыше 400 "однополчан".