В ряды "Бессмертного полка" на Чукотке встали 6,6 тыс. жителей округа

ТАСС, 9 мая. Свыше 6,6 тыс. жителей Чукотки прошли в праздник Победы в колоннах "Бессмертного полка", сообщила пресс-служба окружного правительства.

"Одним из самых ярких и трогательных событий Дня Победы на Чукотке стала гражданская акция "Бессмертный полк", которая проходит в регионе уже шестой год. Наследники Великой Победы пронесли портреты родственников, которые участвовали в боях или ковали Победу в тылу. В этом году в ряды "Бессмертного полка" на Чукотке встали свыше 6,6 тыс. жителей округа", - говорится в сообщении.

Самое многочисленное шествие состоялось в Анадыре. "Портреты своих героев пронесли по улицам окружной столицы 2, тыс. человек. В этом году колонна прошла через весь город - шествие началось в 11:00 от перекрестка улиц Энергетиков и Отке, и завершилось на главной площади Анадыря, где парадным маршем прошли сотрудники силовых структур и воинских частей", - отмечатеся в сообщении.

От имени старшего поколения жителей Чукотки поздравила ветеран труда, уроженка Ленинграда, блокадница Маргарита Демина. "Прошло 74 года со дня окончания Великой Отечественной войны. 74 года над нашими головами мирное небо. Но мы все и всех помним и склоняем свои головы перед мужеством и героизмом советских людей в той страшной войне", - сказала она.

В целом на Чукотке в День Победы проходит более 50 мероприятий: праздничные концерты и спортивные состязания, парадные марши и торжественные митинги. Музеи и библиотеки подготовили тематические выставки, развернуты полевые кухни.

Впервые колонные "Бессмертного полка" прошли по Анадырю в 2014 году. Тогда над ними были подняты портреты 170 солдат разных национальностей: чукчей, эскимосов, чуванцев, русских, украинцев, ингушей, евреев. В настоящее время акции проходят в Певеке, Эгвекиноте, Провидении, Янракынноте и во многих других, даже самых маленьких селах округа.