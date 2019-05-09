В Таиланде прошел Праздник первой борозды

БАНГКОК, 9 мая. /ТАСС/. Жителей Таиланда в этом году ожидает хороший урожай риса. Такое предсказание было сделано в четверг во время Праздника первой борозды, который отмечается в королевстве уже несколько столетий. Торжественная церемония вспашки первых борозд, знаменующая начало нового сезона для выращивания риса, прошла рано утром в исторической части Бангкока.

Ритуальное торжество, имеющее брахманские корни, началось сразу после прибытия короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) и королевы Сутхиды, передает корреспондент ТАСС. По традиции плуг вонзился в землю на главной площади Таиланда Санам Луанг. За церемонией следили пришедшие сюда жители и гости столицы, оставшиеся дома наблюдали за процессом в прямом эфире всех национальных телеканалов.

Пара священных белых буйволов, впряженных в плуг, вспахала небольшой участок земли, борозды были засеяны рисом. После этого животным предложили на выбор семь чаш с угощениями: соевыми бобами, кукурузой, кунжутом, рисом, водой, рисовым самогоном и свежескошенной травой. Буйволы выбрали чаши с травой и водой, согласно местным поверьям, это означает, что предстоящий сельскохозяйственный год будет крайне удачным. Кроме того, они попробовали чаши с рисом, что было истолковано как предзнаменование хорошего урожая этого злака.

Предсказания, сделанные во время церемонии королевской вспашки, для жителей Таиланда имеют большое значение. Традиционно их публикуют во всех местных средствах массовой информации. В королевстве большая часть населения занята в сельском хозяйстве, а производство риса - основа национальной экономики. Страна выступает в качестве крупнейшего в мире экспортера этого злака.

По завершении церемонии на площадь Санам Луанг бросились сотни зрителей: они стали разгребать руками засеянные борозды, каждый из них пытался собрать брошенный в землю рис. Семена, найденные на Санам Луанг, считаются счастливыми. Их можно добавлять в другие семена риса, чтобы получить большой урожай, либо же хранить в кошельке на удачу.

В Таиланде благодаря мягкому тропическому климату урожай риса собирают четыре раза в год. Однако основным сезоном для выращивания этого злака считается период с середины мая по конец октября. Именно в это время года в королевстве выпадает максимальное количество осадков, необходимое для возделывания влаголюбивой культуры. Многие крестьяне начинают сельхозработы именно в день Праздника первой борозды, считая это хорошим знаком.