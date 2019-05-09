В Калуге в шествии "Бессмертного полка" впервые примут участие дети-сироты

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Воспитанники Кондровского и Азаровского детских домов Калужской области примут участие в акции "Бессмертный полк", пройдя с портретами детей-героев Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС в четверг сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Впервые в этом году в Калужской области дети-сироты, которые стали участниками нашего проекта "Наставничество", пройдут с плакатами детей-героев войны. У них нет родственников, они погибли в молодом возрасте, не оставив после себя никого, кто мог бы пройти в "Бессмертном полку", - сказала Кузнецова в ходе рабочей поездки в Севастополь.

По ее словам, участие в акции планируют принять около 25 воспитанников детских домов, 12 из них - круглые сироты.

Сама Кузнецова 9 мая намерена пройти с портретом Валерика - севастопольского пионера Валеры Волкова, который писал новости из окопов и погиб на войне. "Я пойду с портретом Валерика - он писал окопные вести, был участником одного из боев, с его галстуком потом шли в бой те, кто остался в живых. Это тоже прототип "Бессмертного полка" - они ходили с этим галстуком, повязав его как флаг", - добавила детский омбудсмен.

Проект "Наставничество" больше года назад Кузнецова запустила совместно с "Юнармией". Он призван помочь детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, в развитии личности, самореализации, формировании активной жизненной позиции.

"Бессмертный полк" - общественная акция, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она традиционно проводится в День Победы в России и других странах.