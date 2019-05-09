Президент Таджикистана поздравил ветеранов и военных с Днем Победы

ДУШАНБЕ, 9 мая. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих, собравшихся в четверг для проведения военного парада в честь 74-й годовщины Победы. Парад прошел в парке Победы в Душанбе, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"В этом году со дня завершения длительной, кровавой и трагической Второй мировой войны, в которой главным и решающим этапом были Великая Отечественная война 1941-1945 годов и Великая Победа, минуло 74 года", - сказал президент. "Праздник победы для всех народов планеты, в том числе и таджикского, действительно является очень важной, поистине судьбоносной и исторической датой. Ибо в те страшные годы фашистский режим создал серьезную угрозу свободе и независимости большинства государств и народов мира", - продолжил Рахмон.

"С годами, особенно в нынешних условиях, когда в различных странах и регионах царят неспокойствие и нестабильность, значение и ценность этой исторической даты возрастает среди народов мира, - сказал президент. - День Победы дорог не только ветеранам войны и труда, людям пожилого возраста, но и молодому поколению, потому что это свидетельство высочайшего патриотизма, самоотверженности, преданности, урок мужества и стойкости во имя защиты Родины". Рахмон отметил, что "бок о бок с представителями других народов сражались и сотни тысяч посланцев таджикского народа, отважные сыны Таджикистана, которые внесли достойный вклад в обеспечение победы", и граждане страны высоко чтут их память.

Глава государства напомнил присутствующим о современных угрозах миру и стабильности государств, отметив, что "разъяснение значения мира и дружбы, добрых отношений между народами планеты, почитание памяти героев Родины является весьма важным в борьбе против терроризма, радикализма, нацизма, расизма и организованных транснациональных преступлений".

"Мы должны как можно больше использовать пройденный славный путь и опыт отцов для дальнейшего укрепления основ нашей новой государственности, укрепления оборонной мощи любимой Родины, социально-экономического развития, науки и культуры, повышения чувства патриотизма, национальной гордости и самосознания у подростков и молодежи", - подчеркнул Рахмон.

В заключение президент еще раз поздравил ветеранов войны и труда и весь народ Таджикистана с Днем Победы, пожелав жителям страны здоровья и благополучия, а Таджикистану - прочного мира, спокойствия, единства и безопасности.