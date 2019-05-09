В параде Победы в Екатеринбурге впервые участвовали байкеры и "сирийская" коробка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Более 2,1 тыс. человек и свыше 100 единиц военной техники приняли участие в параде Победы в Екатеринбурге. Несмотря на пасмурную погоду, в центре города собрались десятки тысяч зрителей, передает корреспондент ТАСС.

Первыми по площади 1905 года на автомобилях "УАЗ" проехали около 40 ветеранов Великой Отечественной войны, затем фронтовики наблюдали за парадом с трибун.

"Дорогие ветераны, вашему поколению выпало величайшее испытание - выстоять и победить. Вы пережили все ужасы военного лихолетья ценой неимоверных усилий, благодаря своему мужеству, стойкости, верности солдатскому долгу вы сокрушили гитлеровскую военную машину, низкий поклон вам и долгих лет жизни. Сегодня в вашу честь мы снова поднимаем знамена и славим великий ратный и военный подвиг", - сказал командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

Во главе механизированной колонны по традиции проехал легендарный танк Т-34, на котором было написано "Урал - фронту!", за ним впервые проследовали 20 представителей мотоклуба "Черные ножи" на мотоциклах военных лет. Байкеры считают себя преемниками военных мотоциклистов-разведчиков Уральского добровольческого танкового корпуса.

"Мотоциклы военного образца разных модификаций: есть модификации с пулеметом Дегтярева, есть с минометом, есть с зенитным пулеметом. Вся техника выпущена Ирбитским мотозаводом с 1943 года по 1960 год. С ними была проведена очень большая работа, мы ездили по деревням и искали мотоциклы, с которых можно снять подходящие запчасти, красили, обкатывали. К форме тоже подошли очень внимательно - петлицы, ремни и перчатки, все сделано по лекалам формы 1937 года", - рассказал ТАСС член мотоклуба Дмитрий Клепиков.

После исторической части механизированной колонны прошли современные образцы военной техники. Среди "новинок" этого года танки Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками, самоходные минометы "Нона-СВК", снегоходы, которые проехали на платформах, боевые машины пехоты БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо" и бронеавтомобили "Рысь".

Также впервые была сформирована "сирийская" коробка, в которую вошли образцы вооружения и военной техники, выполнявшие специальные задачи в Сирии: бронеавтомобиль "Тигр", "УАЗ-Пикапы" с минометами и крупнокалиберными пулеметами, беспилотники "Орлан-10" и "Уралы" с зенитными установками. Вся техника выкрашена в песочный цвет, на управляющих техникой военнослужащих военная форма одежды для прохождения службы в жарком климате.

"В этом году мы ввели много новшеств - это и "сирийская" коробка, и участие мотоциклистов в исторической части парада. Рады, что смогли удивить жителей Екатеринбурга", - сказал ТАСС командующий парадом генерал-майор Евгений Поплавский.

Сразу после парада в Екатеринбурге началось шествие колонны "Бессмертного полка", в ней ожидается участие более 150 тыс. человек.