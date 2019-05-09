Украинская оппозиция 9 мая пообещала не позволить "испачкать память о великом подвиге"

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Украинцы не позволят перечеркнуть страницы истории, связанные с памятью о Великой Отечественной войне. Об этом заявил в четверг основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в своем поздравлении по случаю 9 мая.

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

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"Сегодня мы с гордостью и почтением вспоминаем о заслугах тех, кто на боевом и трудовом фронтах ковал Великую Победу, кто положил свою жизнь ради будущего каждого из нас. Память и благодарность за Ваши заслуги будет вечно жить в наших сердцах. Никому не удастся перечеркнуть славные страницы нашей истории, испачкать память о великом подвиге", - процитировала пресс-служба "Платформы" Бойко.

Оппозиционер поздравил с 9 мая ветеранов войны и труда, а также всех украинцев, подчеркнув, что "этот День был и навеки останется символом героического подвига наших людей, силы духа, непобедимого стремления к миру и свободе".

Бойко напомнил, что украинский народ является победителем в Великой Отечественной войне наряду с представителями других наций и народов. "Уверен, наш народ с честью пройдет через все исторические испытания сегодняшних дней, восстановит мир на Украине и сохранит единство страны. Страны, в которой нет места ксенофобии, нетерпимости, унижению человеческого достоинства и прав людей", - заключил Бойко.

9 мая Украина отмечает государственный праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.