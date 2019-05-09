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День Победы - 2019

Политическое и духовное руководство Армении возложило в День Победы цветы к вечному огню

Мероприятие состоялось в парке Победы

ЕРЕВАН, 9 мая. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян, Католикос всех армян Гарегин II, представители политического, военного руководства и духовенства страны в четверг возложили цветы к вечному огню в честь 74-й годовщины Победы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Не только жители Советской Армении, но и армяне всего мира внесли колоссальный вклад в борьбе с фашизмом. Этот день - День Победы, мы никогда не забудем. Будучи маленькой республикой в составе СССР, мы внесли колоссальный вклад и как республика, и как нация", - отметил президент Саркисян.

Многолюдное мероприятие проходило в парке Победы. В нем, кроме официальных лиц, участвовали ветераны Великой Отечественной войны, кадеты военного училища и простые горожане Еревана. В парке Победы играют военные песни, работает полевая кухня, присутствующих угощают едой.

Теги
АрменияСаркисян, Армен ВардановичДень Победы - 2019
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