Политическое и духовное руководство Армении возложило в День Победы цветы к вечному огню

ЕРЕВАН, 9 мая. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян, Католикос всех армян Гарегин II, представители политического, военного руководства и духовенства страны в четверг возложили цветы к вечному огню в честь 74-й годовщины Победы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Не только жители Советской Армении, но и армяне всего мира внесли колоссальный вклад в борьбе с фашизмом. Этот день - День Победы, мы никогда не забудем. Будучи маленькой республикой в составе СССР, мы внесли колоссальный вклад и как республика, и как нация", - отметил президент Саркисян.

Многолюдное мероприятие проходило в парке Победы. В нем, кроме официальных лиц, участвовали ветераны Великой Отечественной войны, кадеты военного училища и простые горожане Еревана. В парке Победы играют военные песни, работает полевая кухня, присутствующих угощают едой.