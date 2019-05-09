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День Победы - 2019

Украина отмечает День Победы

В Киеве руководство страны участвует в возложении цветов к памятнику Неизвестному солдату

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Все регионы Украины утром начали мероприятия по случаю государственного праздника - Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Основные акции идут с возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной войны.

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В Киеве руководство страны участвует в возложении цветов к памятнику Неизвестному солдату, воздвигнутому в честь советских воинов-освободителей в парке Вечной славы. Среди участников - президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, министры, церковнослужители, в частности, глава новосозданной церковной структуры - Православной церкви Украины - митрополит Епифаний. Почетный караул установил у подножия мемориала массивный венок, после чего руководители государства положили букеты цветов под траурную музыку. Была объявлена минута молчания.

Аналогичные мероприятия проходят во всех городах. В течение дня украинцы выйдут с портретами своих родственников, участвовавших в войне. Шествие пройдет под лозунгом "Никто не забыт, ничто не забыто" и является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк".

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичГройсман, Владимир БорисовичДень Победы - 2019
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