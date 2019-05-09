Путин поздравил Севастополь с годовщиной освобождения и Днем Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и участников праздничных мероприятий с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков и Днем Победы. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

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"Поздравляю вас с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков и с нашим великим праздником - Днем Победы. Севастополь всегда играл особую роль в истории нашей страны, в укреплении ее государственности, формировании традиций гражданственности и патриотизма. Надежный форпост России на Черном море, он стойко отражал натиск врага, вписал яркие, незабываемые страницы в ратную летопись Отечества", - говорится в телеграмме.

Президент добавил, что подвиг солдат и офицеров Красной Армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, которые в мае 1944 года освободили Севастополь и Крым от немецко-фашистских захватчиков, навсегда останется в памяти народа.