Топилин сообщил, что выплаты пострадавшим в катастрофе SSJ-100 начались 8 мая

"Да, нам вчера удалось перевести деньги из Московской области. Вы помните, что Подмосковье заплатило всем пострадавшим. Московская область вчера перевела деньги всем регионам, в том числе и Мурманской области, и вчера уже первые выплаты пошли", - сказал он журналистам.

Министр добавил, что для получения выплат пострадавшие должны написать заявление. "С учетом трагической ситуации никто не пытается это ускорить. Если люди хотят написать, они это делают, и мы все это оформляем", - пояснил Топилин.

Глава Минтруда также сообщил, что 10 мая казначейство готово в случае поступления соответствующих заявлений провести необходимые платежи. Он добавил, что Пенсионный фонд России назначил 25 пострадавшим пенсии по потере кормильца, а Фонд социального страхования назначил тем пострадавшим и родственникам погибших, которые числились в командировке, компенсации в связи с несчастными случаями на производстве.