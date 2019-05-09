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Расследование ЧП с SSJ-100
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Топилин сообщил, что выплаты пострадавшим в катастрофе SSJ-100 начались 8 мая

Московская область вчера перевела деньги всем регионам, отметил глава Минтруда
Максим Топилин Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Максим Топилин
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Первые выплаты пострадавшим в катастрофе SSJ-100 начались 8 мая, сообщил в четверг журналистам глава Минтруда Максим Топилин.

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"Да, нам вчера удалось перевести деньги из Московской области. Вы помните, что Подмосковье заплатило всем пострадавшим. Московская область вчера перевела деньги всем регионам, в том числе и Мурманской области, и вчера уже первые выплаты пошли", - сказал он журналистам.

Министр добавил, что для получения выплат пострадавшие должны написать заявление. "С учетом трагической ситуации никто не пытается это ускорить. Если люди хотят написать, они это делают, и мы все это оформляем", - пояснил Топилин.

Глава Минтруда также сообщил, что 10 мая казначейство готово в случае поступления соответствующих заявлений провести необходимые платежи. Он добавил, что Пенсионный фонд России назначил 25 пострадавшим пенсии по потере кормильца, а Фонд социального страхования назначил тем пострадавшим и родственникам погибших, которые числились в командировке, компенсации в связи с несчастными случаями на производстве.

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Топилин, Максим АнатольевичРоссияМурманская областьРасследование ЧП с SSJ-100
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