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Расследование ЧП с SSJ-100
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Скворцова: часть пострадавших в катастрофе SSJ могут выписать после майских праздников

По словам министра здравоохранения, две пациентки остаются в тяжелом состоянии

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Некоторые пострадавшие в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево могут быть выписаны после майских праздников, сообщила в четверг журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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"Однозначно кое-кто будет выписан, все в лучшем состоянии", - сказала министр.

При этом Скворцова констатировала, что две пациентки катастрофы самолета SSJ-100 пока остаются в тяжелом состоянии. "Тяжелыми остаются две пациентки, - сказала она. - Самая тяжелая в институте Склифосовского". По словам министра, по этому случаю 8 мая был проведен большой консилиум, в котором принимали участие ведущие комбустиологи. "Тактика согласована вся, мы надеемся на то, что будет улучшение тоже", - заключила министр.

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Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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