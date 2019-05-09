Франкфуртский аэропорт приостановил работу на 30 минут после появления дрона

БЕРЛИН, 9 мая. /ТАСС/. Крупнейший в Германии международный аэропорт Франкфурта-на-Майне временно приостановил работу после того, как на его территории был замечен дрон. Об этом сообщила в четверг компания - оператор воздушной гавани "Фрапорт".

Пока все посадки и вылеты были отменены примерно на полчаса. Беспилотный летательный аппарат появился в небе около 7:40 (8:40 мск). В 8:18 (9:18 мск) работа аэропорта была восстановлена.

На месте работает федеральная полиция, которая выясняет обстоятельства случившегося. Для поиска дрона задействован вертолет.