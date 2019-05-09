Во Вьетнаме в День Победы почтили память павших советских, российских и вьетнамских воинов

ХАНОЙ, 9 мая. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения венков к памятнику советским, российским и вьетнамским военнослужащим и гражданским лицам, погибшим за мир и стабильность в регионе, прошла по случаю 74-й годовщины Победы в четверг на территории бывшей российской военной базы Камрань в центральной провинции Кханьхоа. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве России в Хошимине.

В памятной акции вместе с представителями генконсульства приняли участие руководители российско-вьетнамского нефтедобывающего совместного предприятия (СП) "Вьетсовпетро", представители вьетнамского военного руководства, Общества вьетнамско-российской дружбы, руководства провинции Кханьхоа и российских деловых кругов.

"Мемориал стал символом нашей нерушимой дружбы с Вьетнамом и нашей общей памятью о тех, кто отдал жизни, выполняя свой долг. С момента появления монумента уже установилась традиция ежегодно в мае собираться здесь и совместно отмечать годовщины побед российского и вьетнамского народов в Великой Отечественной войне (9 мая) и в войне Сопротивления (30 апреля)", - отметил генеральный консул РФ в Хошимине Алексей Попов.

Мемориальный комплекс расположился на территории аэропорта Камрань, созданного на месте бывшего военного аэродрома базы российского Тихоокеанского флота. Памятник представляет собой архитектурную композицию, состоящую из монумента и памятных плит с нанесенными на них именами 44 советских и российских военнослужащих и 176 граждан Вьетнама, погибших в период совместного использования базы Камрань в 1979-2002 годах. Инициатором создания комплекса выступило СП "Вьетсовпетро", финансирующее этот проект.

Первый памятный знак в честь погибших во Вьетнаме советских и российских граждан появился на территории военного аэродрома Камрань в 2001 году. Обелиск был установлен военнослужащими базировавшегося там тогда российского гарнизона. Но после ухода российского воинского контингента из Камрани в мае 2002 года памятник фактически оказался в запустении. Благодаря усилиям неравнодушных людей и поддержке "Вьетсовпетро" в 2004 году обелиск был отремонтирован. После этого была начата работа по увековечению памяти отдавших свою жизнь во время службы и работы во Вьетнаме.