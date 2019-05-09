Шествием "Бессмертного полка" отметили в Шанхае российские соотечественники День Победы

ШАНХАЙ, 9 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Шествием "Бессмертный полк" и праздничным концертом отметили русскоязычные жители Шанхая 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Участие в праздничном мероприятии, которое состоялось в четверг на территории генерального консульства РФ в Шанхае, приняли около 300 человек, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Эта победа стала ярким проявлением мужества, твердости духа, готовности к самопожертвованию, воинского товарищества всех народов бывшего СССР, которые сорвали преступные замыслы нацистов, предотвратили глобальную катастрофу. 74 года - это большой срок, но страна помнит о той войне все: лишение и голод, бомбежки и смерть, страшные цифры наших потерь. День Победы вместе с нами отмечают в государствах Содружества, и я сердечно приветствую присутствующих здесь дипломатов из генеральных консульств Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Порох Победы и радость Победы у нас одни на всех", - заявил перед собравшимися генеральный консул РФ в Шанхае Алексей Евсиков.

Празднование Дня Победы проходило на открытой площадке генерального консульства, которое находится на берегу реки Хуанпу - в том месте, где в нее впадает река Сучжоу. Проходящие по мосту Вайбайду местные жители задерживались, чтобы сделать фотографии и послушать песни военных лет, а также посмотреть танцевальные номера в исполнении профессионального казачьего творческого коллектива "Стан", который уже второй год активно поддерживает это праздничное мероприятие.

После всех ярких выступлений, чтения стихов, танцев и песен военных лет состоялось шествие "Бессмертного полка", участники которого почтили память всех тех, кто отдал свои жизни ради Победы. Несколько сотен человек с портретами своих родных и близких, внесших свой вклад в Великую Победу, прошли в едином строю. Среди них были как проживающие в Шанхае российские соотечественники, так и граждане Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Местное законодательство не позволило провести шествие в самом городе, однако, несмотря на ограничения, мероприятие получилось ярким, интересным и стало одним из самых масштабных за все время организации подобных акций в Шанхае.

Завершилось мероприятие запуском в небо воздушных шаров и совместным фотографированием всех участников акции "Бессмертный полк" с георгиевскими ленточками на груди и портретами тех, кто сражался за свою родину и внес вклад в Великую Победу над фашизмом.