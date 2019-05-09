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День Победы - 2019

В Армении более 2 тыс. российских военных приняли участие в торжествах в День Победы

На мемориальных комплексах "Мать Армения" в одном строю прошли механизированные колонны военной техники и парадные расчеты

ТАСС, 9 мая. Более 2 тыс. военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ЮВО.

"Военнослужащие российской военной базы, дислоцированной в Армении, приняли участие в параде и торжественных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях приняли участие более 2 тыс. военнослужащих двух стран - Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов", - говорится в сообщении.

На мемориальных комплексах "Мать Армения" в городах Гюмри и Ереван в одном строю прошли механизированные колонны современной военной техники и парадные расчеты силовых структур двух стран.

Завершились торжественные мероприятия праздничным концертом для ветеранов, военнослужащих и членов их семей, а также выставкой современного вооружения, военной техники и экипировки, праздничными гуляниями и угощением гостей солдатской кашей.

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АрменияДень Победы - 2019
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