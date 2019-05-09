Военный парад в честь Дня Победы прошел в Душанбе

ДУШАНБЕ, 9 мая. /ТАСС/. Военный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Душанбе в парке Победы. В параде приняли участие военнослужащие национальной армии и 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, сообщает в четверг корреспондент ТАСС с места событий.

"В военном параде приняли участие личный состав центрального аппарата Министерства обороны Таджикистана, Генерального штаба вооруженных сил страны, военнослужащие сухопутных войск, сил быстрого реагирования, военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Наряду с ними участвовали и курсанты высших военных учебных заведений Таджикистана", - сказал представитель оборонного ведомства страны. По словам собеседника, в парадном марше задействовано 2 тыс. военнослужащих, в том числе 150 военнослужащих 201-й российской военной базы.

Почетными гостями торжеств, посвященных Дню Победы, стали 20 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Перед началом военного парада Рахмон выступил перед собравшимися, поздравив ветеранов войны и соотечественников с 74-й годовщиной Победы. "История человечества не помнит такой войны, унесшей столько жизней и нанесшей бесчисленный материальный и моральный урон <…> В этой связи искренне поздравляю всех ветеранов войны и труда, то есть тех, кто на полях тяжелых битв и в тылу проявляли мужество, стойкость и самоотверженность и внесли вклад в приближение победы над гитлеровским фашизмом, а также миролюбивый народ страны и желаю всем здоровья и благополучия, а нашему любимому Таджикистану - вечного мира и спокойствия", - сказал глава государства.

В память о жертвах войны состоялась церемония возложения венков к вечному огню от имени президента Таджикистана, парламента страны, министерства обороны и других силовых структур Таджикистана, ветеранов войны и труда, дипломатического корпуса и служащих 201-й российской военной базы. Участники мероприятия почтили светлую память погибших минутой молчания. Под звуки маршей, которые исполнил военный оркестр, подразделения вооруженных сил и военных частей душанбинского гарнизона, а также российские военнослужащие прошли строевым шагом.

В 1941-1945 годах более 300 тыс. таджикистанцев отправились на фронт, 92 тыс. из них не вернулись с полей сражений. Звания Героя Советского Союза были удостоены 54 выходца из Таджикистана, 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы. В настоящее время в Таджикистане зарегистрировано 242 участника Великой Отечественной войны, трое из них принимали активное участие в боях за освобождение Ленинграда.