Президент Киргизии заявил, что День Победы имеет особое значение для братских народов СССР

БИШКЕК, 9 мая. /ТАСС/. Отмечаемый в Киргизии День Победы имеет важное значение для жителей не только страны, но и для всех постсоветских государств. Об этом заявил в четверг в Бишкеке во время митинга-реквиема по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"9 Мая - день общей гордости, день радости со слезами на глазах. Особое значение этот день имеет для братских народов Советского Союза, которые все как один плечом к плечу встали на защиту своего отечества", - сказал глава киргизского государства. Жээнбеков добавил, что победу приближали "неустанный труд в тылу, единство и стойкость всего народа Советского Союза". "Человеческие жертвы, неизмеримые лишения и страдания, массовый героизм и доблесть воинов увенчались успехом", - заключил президент Киргизии.

"Весь ужас той войны остался в прошлом, но память о безмерном подвиге наших отцов и дедов осталась и сохранится в наших сердцах навечно", - уверен он. Жээнбеков отметил, что в акции "Бессмертный полк" в Киргизии приняли участие десятки тысяч молодых людей. "Значит, память о погибших жива и продолжает жить среди нас", - убежден он.

Как напомнил президент, Киргизия внесла большой клад в победу советского народа в Великой Отечественной войне. "Наша республика снабжала фронт боеприпасами, продовольствием и вещевым имуществом, а оборонную промышленность - важнейшим стратегическим сырьем. Фрунзенское пехотное училище готовило офицерские кадры для Красной армии", - продолжил он. Жээнбеков добавил, что за стойкость, мужество, героизм и отвагу, проявленные в боях против фашистов, более 150 тыс. солдат и офицеров из Киргизии были награждены орденами и медалями.

22 уроженца республики стали полными кавалерами ордена Славы, а 73 - Героями Советского Союза. "Сегодня, празднуя День Победы в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем о подвиге более 130 тыс. лучших сыновей и дочерей Кыргызстана, погибших на полях сражений. Мы склоняем свои головы перед их бессмертной памятью", - подчеркнул Жээнбеков.