Митрополит канонической УПЦ Онуфрий провел молебен у Вечного огня в Киеве

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Священнослужители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием молитвой почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны у Вечного огня в киевском парке Вечной славы, сообщил в четверг корреспондент ТАСС с места события.

Митрополит Онуфрий в праздничном одеянии провел молебен у Вечного огня. Сопровождающие его другие представители духовенства возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в честь Дня Победы.

Одновременно в епархиях УПЦ по всей Украине люди молятся за усопших в годы Великой Отечественной войны. "Во всех храмах и монастырях Украинской православной церкви проходят заупокойные богослужения в память по усопшим во Второй мировой войне и молебны о защитниках отечества", - сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

На Украине 9 мая по всей территории страны отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.