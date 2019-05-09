Путин назвал святым долгом защиту подлинных героев Великой Отечественной войны

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Защита подлинных героев Великой Отечественной войны является священным долгом в условиях, когда в ряде стран "бесстыдно врут своим детям" о войне и "предают своих предков". Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади.

"Память о Великой Отечественной войне, о ее правде - это наша совесть и наша ответственность. Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков", - сказал Путин.

"Наш святой долг - защитить подлинных героев. Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей", - подчеркнул президент. Он отметил, что ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах, но их подвиг "невозможно разделить". "Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять Победу, которая была и остается одной на всех", - заверил Путин.

Россия продолжит развитие своего оборонного потенциала, но остается открытой к сотрудничеству с другими странами в борьбе с терроризмом, экстремизмом и неонацизмом, заявил президент. "Мы делали и будем делать все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность наших Вооруженных сил, оборонный потенциал самого современного уровня, будем и дальше укреплять престиж ратной службы, авторитет солдат и офицеров, защитников Отечества", - сказал президент. "Вместе с тем, Россия открыта к сотрудничеству со всеми, кто готов на деле противостоять терроризму, неонацизму и экстремизму", - добавил он.

Путин считает, что подвиг Победы в Великой Отечественной войне с каждым годом чувствуется все острее. "С каждым годом мы все больше, острее чувствуем нравственную мощь этого беспримерного подвига, осознаем непреходящую ценность ратного триумфа нашего народа. Именно он защитил, спас Родину, стал надеждой, оплотом для всего человечества, главным освободителем народов Европы", - заявил глава государства на параде Победы.

Путин назвал День Победы "днем нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм". "Сегодня все они - на пьедестале грандиозной Победы", - уверен президент. Он отметил, что защитники Родины "воевали и трудились, прошли жертвенный путь нечеловеческих испытаний, несгибаемой твердыней стояли в пекле сражений, все выдержали, отдали все, что могли и добились, выстрадали Победу".