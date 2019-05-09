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День Победы - 2019

Около 1,1 тыс. человек приняли участие в параде Победы в Нижнем Новгороде

Он завершился авиашоу с участием истребителя МиГ-29

ТАСС, 9 мая. Военный парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие около 1,1 тыс. человек, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Западного военного округа.

"Военный парад принял начальник разведывательного управления Западного военного округа генерал-майор Леонид Торопов. По центру города в парадных шеренгах прошли около 1,1 тыс. человек, в том числе около 600 военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа", - отмечается в сообщении.

Также в параде приняли участие расчеты кадетских корпусов, кадетской школы-интерната имени Героя Российской Федерации Андрея Рожкова, Нижегородской академии МВД, Росгвардии, МЧС России, ГУФСИН России по Нижегородской области и юнармейцы.

"За пешими расчетами шла механизированная колонна: бронеавтомобили "Тайфун", "Рысь", боевые машины пехоты БМП-2, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", бронетранспортеры БТР-82АМ, БТР-80, танки Т-72Б3, минометный комплекс "Сани", самоходная гаубица "Мста-С", разведывательные химические машины РХМ-4 и РХМ-6", - указано в сообщении.

Завершило парад авиашоу с участием истребителя МиГ-29, который продемонстрировал фигуры высшего пилотажа.

Теги
РоссияНижегородская областьДень Победы - 2019
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