Глава Азербайджана почтил память героев Великой Отечественной войны

БАКУ, 9 мая. /ТАСС/. Празднования по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начались в четверг в центре столицы Азербайджана у памятника дважды Герою Советского Союза командиру танковых войск генерал-майору Ази Асланову. Здесь по многолетней традиции собрались ветераны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил венок к бюсту полководца, прошедшего славный боевой путь с первых дней Великой Отечественной войны и погибшего в январе 1945 года в боях за освобождение Прибалтики, почтил память героев, павших на полях сражений.

"Глава государства и первая леди Мехрибан Алиева встретились с собравшимися здесь ветеранами, поздравили их с Днем Победы, сфотографировались с ними на память", - сообщается на сайте президента.

Лидер Азербайджана также встретился с членами семьи Ази Асланова и партизана, одного из известных представителей Движения сопротивления в Голландии в годы войны, национального героя этой страны Мамеда Мамедова.

Цветы и венки будут возложены в День Победы к памятникам других героев Великой Отечественной войны - уроженцев Азербайджана. Как сообщили в Министерстве обороны республики, вечером в различных местах Баку выступят военные оркестры.

На фронтах Великой Отечественной сражались до 700 тыс. уроженцев Азербайджана, более половины из них не вернулись домой, 123 получили звание Героя Советского Союза, 14 стали полными кавалерами ордена Славы. Азербайджан также внес огромный вклад в Победу, обеспечивая фронт горючим. Во время войны четыре из пяти самолетов, танков, боевых кораблей и торговых судов заправлялись горючим, выработанным на бакинских нефтепромыслах. В военные годы в Баку производилось более 130 видов вооружений и боеприпасов, в том числе реактивные системы залпового огня, известные в народе как "Катюша".

По данным Республиканского совета ветеранов, в настоящее время в Азербайджане проживает до 540 фронтовиков.