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День Победы - 2019

Более 20 тыс. человек посетили парад Победы в Самаре

По площади Куйбышева прошло более 40 единиц военной техники

ТАСС, 9 мая. Более 20 тыс. человек пришли на площадь Куйбышева в Самаре, чтобы посмотреть парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Сегодня на площади Куйбышева в Самаре состоялся парад, посвященный 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Посмотреть на парадные расчеты и военную технику пришли более 20 тыс. жителей и гостей города", - отмечается в сообщении.

В параде приняли участие 2 тыс. военнослужащих, представителей ведомств, Самарского кадетского корпуса МВД и юнармейцев.

"По центральной площади прошло более 40 единиц военной техники: оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные системы С-300, самоходные гаубицы "Мста-С", танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и техника связи. Впервые в параде приняли участие бронеавтомобили "Тайфун" и БМП-2М", - сообщили в округе.

Командовал парадом заместитель командующего второй общевойсковой армии ЦВО полковник Павел Олексюк. Принимал парад командующий второй общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Андрей Колотовкин, добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияСамарская областьДень Победы - 2019
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