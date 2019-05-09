В День Победы более 16 тыс. полицейских обеспечивают охрану порядка на Украине

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Национальная полиция Украины заступила на усиленный режим охраны правопорядка в ходе мероприятий по случаю 9 мая по всей стране. Об этом в четверг сообщила пресс-служба полиции.

"Полиция заступила на охрану правопорядка во время массовых мероприятий 9 мая. <...> Всего по стране к охране общественной безопасности и порядка привлечено более 16,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Большинство полицейских несут службу в местах массового скопления людей. Наиболее крупные мероприятия по случаю Дня Победы проводятся в Киеве, Харькове, Днепре (бывший Днепропетровск), Запорожье и Одессе. Полиция ограничила там движение городского транспорта, проводит досмотр при входе на территории, где проходят мероприятия, усилено ведется работа в местах проведения митингов и возложения цветов к монументам.

Ранее представитель украинской Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что, согласно поданным заявкам организаторов, 9 мая около 600 тыс. граждан планировали принять участие в праздничных мероприятиях.

На Украине 9 мая по всей территории страны отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.