ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой

СИДНЕЙ, 9 мая. /ТАСС/. Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты. Об этом в четверг сообщает телерадиокорпорация ABC.

Ошибка была обнаружена одним из слушателей радиостанции Triple M, который опубликовал сообщение о ней в социальной сети Instagram на странице радиостанции. На присланном снимке купюры при увеличении видно, что в микротексте, приводящем отрывок из первой речи Эдит Коуэн (первая женщина, избранная депутатом Законодательного собрания Западной Австралии), слово "responsibility" написано с ошибкой - отсутствует последняя буква.

Представитель RBA в комментарии отметил, что резервному банку Австралии известно об ошибке, она будет исправлена при печати следующего тиража банкнот в ближайшие несколько месяцев. "Процесс отрисовки и последующей печати денежных купюр очень сложен и, несмотря на существующие у нас строгие системы проверки качества, сбои возможны. Мы уже предприняли ряд усилий для того, чтобы избежать возникновения подобного в будущем", - цитирует АВС представителя банка.

Банкноты с ошибкой отпечатали в феврале 2018 года и спустя семь месяцев выпустили в оборот.