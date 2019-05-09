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День Победы - 2019

Более 1,5 тыс. военных приняли участие в параде Победы во Владикавказе

В механизированной колонне, в частности, были представлены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М"

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 мая. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. военнослужащих и 45 единиц боевой техники участвовали в параде Победы в городе воинской славы Владикавказе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Парадные расчеты 58-й армии ЮВО - более 1,5 тыс. военнослужащих и 45 единиц боевой техники - приняли участие в параде Победы, посвященном 74-й годовщине Победы советских войск в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.

Парадные расчеты и механизированные колонны прошли по главной городской площади. В механизированной колонне были представлены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", грузопассажирские автомобили повышенной проходимости, бронетранспортеры, буксируемые гаубицы, а также многоцелевой мобильный комплекс связи "Редут" и реактивные системы залпового огня "Ураган".

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