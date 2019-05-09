В Сиднее более 300 человек приняли участие в митинге в честь Дня Победы

СИДНЕЙ, 9 мая. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Более 300 человек приняли участие в торжественной церемонии в честь Дня Победы, прошедшей в Сиднее в четверг. Российские дипломаты, а также представители русской общины возложили венки и цветы к памятнику героям, павшим на полях сражений, установленному в парке Уэверли. Также в мероприятии приняли участие представители городской и муниципальной власти Сиднея и ветераны Второй мировой войны, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"В этот день мы вспоминаем беспримерный подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые огромной ценой отстояли свободу и независимость нашей родины, принесли мир и покой в Европу, подарили надежду на будущее всему человечеству", - отметил в ходе приветственного выступления Андрей Овчаренко, временный поверенный в делах России в Австралии.

Как рассказал ТАСС организатор ежегодного празднования Дня Победы в Сиднее, издатель крупнейшей русскоязычной газеты Австралии "Единение" Семен Пинчук, торжественный митинг 9 мая в честь Дня Победы уже давно стал традицией для крупнейшего мегаполиса континента. "В этом году мы проводим церемонию и митинг в честь Дня Победы уже в 14 раз и, надо отметить, что нашим неизменным помощником в этом деле всегда выступает совет муниципального района Уэверли, для которого наш праздник не просто очередная акция, а действительно важная дата", - отметил Пинчук.

По словам организаторов, ежегодно празднование Дня Победы 9 мая собирает в парке Уэверли несколько сотен русскоговорящих жителей Сиднея, которые приходят сюда для того, чтобы почтить память советских солдат, вспомнить о своих предках и передать эту память детям и внукам. Традиционно в церемонии, начавшейся с минуты молчания в память о павших на фронтах Великой Отечественной войны, принимают участие австралийские ветераны Второй мировой, представители Русской православной церкви, председатели и главы общественных организаций.

Памятные мероприятия по случаю Дня Победы также пройдут 9 мая и в Мельбурне, где российские дипломаты и ветераны примут участие в церемонии возложения венков к военному мемориалу.