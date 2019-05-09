Российские дипломаты на Украине возложили цветы к месту захоронения генерала Ватутина

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ на Украине, представительства Россотрудничества и российские соотечественники возложили цветы на могилу Героя Советского Союза, командующего 1-го Украинского фронта, генерала армии Николая Ватутина.

"В этот знаменательный день советский народ одержал Великую Победу, которая будет жить в веках. Мы гордимся славой наших отцов, дедов, прадедов, которые в едином порыве встали на защиту своей Родины против сильного и жестокого врага и уничтожили этого страшного зверя в его собственном логове. Слагаемыми успеха стали беззаветное мужество, стойкость, отвага воинов, которые знали, за что они сражаются, и которые победили", - процитировала пресс-служба Россотрудничества заявление, сделанное в ходе возложения цветов временным поверенным в делах России на Украине Александром Лукашиком.

Он подчеркнул, что наряду с воинами Великой Отечественной войны необходимо помнить и о других людях, которые трудились ради победы. "Мы должны также не забывать тех, кто ковал победу в тылу и тоже внес свою лепту в общую великую победу. Мы держим в сердце то, что было сделано теми, кто отдал свою жизнь, кто сполна испил чашу военного лихолетья. Давайте сегодня скажем всем им: "Слава героям Великой Отечественной войны!" - заявил Лукашик.

Николай Ватутин - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов до своей гибели в 1944 году от пуль украинских националистов. Ватутин похоронен в Мариинском парке в центре Киева.