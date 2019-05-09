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День Победы - 2019

В колонны "Бессмертного полка" в Таджикистане встали почти 2 тыс. человек

Акция длилась два часа и завершилась церемонией фотографирования
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Описание
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 мая. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек разных возрастов приняли участие в акции "Бессмертный полк", прошедшей в Душанбе в четверг.

Мероприятие началось с общего сбора в центре города. Люди пели песни военных лет, в том числе "Катюшу". Затем все проследовали в парк Победы под крики "ура", у Вечного огня были возложены цветы.

Акция, которая проведена официально впервые с 2017 года, длилась два часа и завершилась церемонией фотографирования. Для Таджикистана это беспрецедентное мероприятие: впервые "Бессмертный полк" собрал такое число людей, вставших в колонны с портретами своих родственников-ветеранов - дедов и прадедов, прабабушек и бабушек.

Власти Таджикистана на протяжении двух последних лет не разрешали, но и не запрещали проведение "Бессмертного полка". В 2018 году марш состоялся с участием почти 500 человек. А впервые акция прошла в республике в 2016 году, тогда она была согласована с местными властями. Ранее источник в аппарате президента сообщил ТАСС, что проведение акции "Бессмертный полк" одобрено главой республики Эмомали Рахмоном.

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, в настоящее время в стране проживают 244 ветерана, самому молодому 93 года. На фронтах воевали более 300 тыс. жителей Таджикистана, 92 тыс. из них не вернулись домой, 54 человека стали Героями Советского Союза.

Теги
ТаджикистанРахмон, ЭмомалиДень Победы - 2019
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