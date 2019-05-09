В колонны "Бессмертного полка" в Таджикистане встали почти 2 тыс. человек

ДУШАНБЕ, 9 мая. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек разных возрастов приняли участие в акции "Бессмертный полк", прошедшей в Душанбе в четверг.

Мероприятие началось с общего сбора в центре города. Люди пели песни военных лет, в том числе "Катюшу". Затем все проследовали в парк Победы под крики "ура", у Вечного огня были возложены цветы.

Акция, которая проведена официально впервые с 2017 года, длилась два часа и завершилась церемонией фотографирования. Для Таджикистана это беспрецедентное мероприятие: впервые "Бессмертный полк" собрал такое число людей, вставших в колонны с портретами своих родственников-ветеранов - дедов и прадедов, прабабушек и бабушек.

Власти Таджикистана на протяжении двух последних лет не разрешали, но и не запрещали проведение "Бессмертного полка". В 2018 году марш состоялся с участием почти 500 человек. А впервые акция прошла в республике в 2016 году, тогда она была согласована с местными властями. Ранее источник в аппарате президента сообщил ТАСС, что проведение акции "Бессмертный полк" одобрено главой республики Эмомали Рахмоном.

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, в настоящее время в стране проживают 244 ветерана, самому молодому 93 года. На фронтах воевали более 300 тыс. жителей Таджикистана, 92 тыс. из них не вернулись домой, 54 человека стали Героями Советского Союза.