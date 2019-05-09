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День Победы - 2019

Праздничное шествие "Никто не забыт, ничто не забыто" началось в Киеве

Тысячи участников шествия держат в руках таблички с портретами своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.

Участники мероприятия традиционно собрались у станции метро "Арсенальная" и направились к парку Вечной славы, сообщает корреспонгдент ТАСС с места события. В парке запланировано возложение цветов к монументу Неизвестному солдату.

Тысячи участников шествия держат в руках таблички с портретами своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Колонна движется под музыку военных лет. Возглавляют ее основатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Юрий Бойко и его однопартийцы.

На Украине 9 мая по всей территории страны отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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