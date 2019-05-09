В Риге возложили цветы к памятнику воинам-освободителям

РИГА, 9 мая. /ТАСС/. Торжественное возложение цветов к памятнику советским воинам, освободившим Ригу от немецко-фашистских захватчиков, прошло в четверг в столице Латвии. В церемонии приняли участие латвийские политики, представители общественных организаций и дипломатического корпуса, а также ветераны.

"Этот день [День Победы] очень важен для огромного количества жителей Латвии", - заявил журналистам возглавлявший церемонию возложения цветов Нил Ушаков, отстраненный ранее от поста мэра Риги.

"Чувства [в День Победы] не меняются, - добавил он. - Для меня отмечать День Победы 9 мая - это то, как делали мои родители, бабушки и дедушки. Причем у меня оба деда воевали, один - артиллерист, другой - военный летчик. Они отмечали 9 мая - и я отмечаю 9 мая".

В церемонии также приняли участие вице-мэр Риги Вадим Баранник, посол России в Латвии Евгений Лукьянов, депутаты Сейма, представители дипломатического корпуса и общественных организаций, ветераны войны.

По окончании церемонии начался праздничный концерт, участие в котором примут 300 артистов из Латвии и других стран. Специальным гостем праздника станет белорусский вокально-инструментальный ансамбль "Песняры".

В 15:00 (совпадает с мск) в Риге стартует акция "Бессмертный полк", а в 19:00 собравшиеся у памятника воинам-освободителям минутой молчания почтут память погибших в Великой Отечественной войне. Вечер завершится традиционным пятнадцатиминутным салютом.