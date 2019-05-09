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День Победы - 2019

Избранный президент Украины Зеленский считает 9 мая Днем благодарности

Глава государства заявил об огромном вкладе украинцев в победу над нацизмом

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский посетил могилу своего деда - участника Великой Отечественной войны - и заявил, что 9 мая люди должны благодарить своих родных за победу над нацизмом.

"Сегодня - 9 мая. Это наш День благодарности. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом - и победил. Просто благодарны всем - за возможность родиться и жить", - написал он на своей странице в Facebook.

Зеленский заявил об огромном вкладе украинцев в победу над нацизмом, добавив, что "никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев". "Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек", - отметил он, призвав чтить тех, кто еще жив.

На Украине 9 мая отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Действующий президент Украины утром в четверг принял участие в публичных мероприятиях по случаю праздника. Он с представителями правительства и духовенства возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в парке Вечной славы в Киеве.

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УкраинаДень Победы - 2019Зеленский, Владимир Александрович
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