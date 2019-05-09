Шествие "Бессмертный полк" прошло по центральным улицам Нур-Султана

Шествие началось у монумента "Казак ели" ("Казахский народ"), здесь состоялась официальная часть, звучали песни военных лет, строились колонны. Затем участники прошли по проспекту Независимости и возложили цветы к Вечному огню.

"В прошлом году в акции "Бессмертный полк" участвовало около 20 тыс. человек. Более точно сложно подсчитать, ведь у нас нет регистрации. В этом году было не меньшее число участников. Для них была организована бесплатная раздача питьевой воды, цветов, лент Победы, налажено специальное сопровождение, приняты меры безопасности", - сказала ТАСС координатор мероприятия Аида Баймакова.

В шествии было 15 колонн. В них прошли потомки участников войны и тружеников тыла, узников концлагерей, пропавших на войне без вести, солдат союзных войск. Большинство несли портреты родственников-ветеранов. На груди участников мероприятия были голубые казахстанские ленты Победы, появившиеся в республике в 2015 году. Замыкали колонны автобусы для пожилых людей, которых провезли по маршруту.

Шествие "Бессмертного полка" 9 мая прошло в столице Казахстана в пятый раз. Впервые в этом городе оно состоялось в 2015 году: в честь празднования 70-летия Победы более 1,5 тыс. человек пронесли портреты ветеранов. В 2016 году в шествии приняли участие более 7 тыс. человек. В 2017 году число участников марша выросло вдвое, в 2018 году в акции приняли участие порядка 20 тыс. горожан.