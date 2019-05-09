День Победы отметили на территории 201-й российской военной базы в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 9 мая. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в четверг на территории 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), поступившем в распоряжение ТАСС.

"В праздничных мероприятиях на территории базы в качестве приглашенных гостей приняли участие послы Киргизии, Туркмении, Казахстана и Узбекистана. По традиции военнослужащие соединения возложили венки и цветы к мемориалам солдат, погибших при исполнении воинского долга", - говорится в сообщении.

После поздравления от командира базы и приглашенных гостей военнослужащие прошли торжественным маршем, а затем желающие приняли участие в акции "Бессмертный полк", также проведенной на территории базы.

Как отметили в пресс-службе ЦВО, торжественные мероприятия на территории 201-й военной базы завершились праздничным концертом, на котором в театрализованной форме был показан боевой путь части. Кроме того, для всех гостей в этот день была организована выставка вооружения и военной техники, а также развернута полевая кухня.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами, подразделения которой расположены в Душанбе и Бохтаре (бывший Курган-Тюбе). Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.