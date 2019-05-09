"Бессмертный полк" собрал в Томске тысячи человек

ТОМСК, 9 мая. /ТАСС/. Тысячи людей с портретами родственников, воевавших в Великой Отечественной войне, встали в колонну "Бессмертного полка" в Томске - одном из первых российских городов, где начали проводиться шествия. В первой акции, проведенной семь лет назад, участников было всего двое.

Колонна, растянувшаяся на несколько километров, проследовала за торжественным парадом, который прошел по центральному проспекту Томска от площади Новособорной до мемориала боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду, передает корреспондент ТАСС.

"Я уже четвертый год подряд хожу - иду с портретом моего деда Кузьмы Агапова, это ведь уважение и память. Он рядовым прошел всю войну, воевал на белорусском фронте, побывал в двух концлагерях. Был в Освенциме, оттуда сам сбежал, а из второго союзники освободили ", - рассказал ТАСС участник шествия Дмитрий Агапов.

Некоторые горожане выходили с портретами нескольких родственников. Семья Самокишей несла фотографии двух дедов-фронтовиков - Николая Ядришникова и Василия Самокиша. "Оба были лейтенантами в войну. Василий Филиппович был пограничником, на Украине с бандеровцами воевал, а Николай Васильевич был офицером-порученцем генерала Тюлькова. Как он мне рассказывал, его генерал "сынком" звал. При Сталинграде получил ранение, стал инвалидом", - сказал сын Ядришникова Вячеслав Самокиш.

Многие участники шествия рассказывают, что их отцов и дедов призвали на войну из других регионов СССР, однако с ранениями их доставляли с полей сражений в томские госпитали.

"Мой дедушка был стрелком, воевал на Балтийском фронте - дошел до Латвии. Сам он был родом из Нижнего Новгорода, но был ранен и отправлен в Томск на лечение. Там его выходила санитарка, они поженились. Собственно, моя бабушка", - рассказала историю ефрейтора Федора Крючкова его внучка.

Многие бойцы до сих пор считаются пропавшими без вести, и родственники не знают о месте их гибели.

"Мой дед, Николай Яцык, был летчиком, летал на бомбардировщике. Было больше 50 вылетов у него, на 52-й пошел и не вернулся - пропавший без вести. Пытались сами найти, надеемся, что найдем. Сегодня слышали, что нашли два бомбардировщика в Тверской области - "БИ-2", на таких он как раз и летал. Будут идентифицировать останки пилотов, надеемся, что-нибудь получится", - сказал ТАСС житель Томска Валерий Белоножка.

Сибирь в годы войны

Томск не участвовал в военных действиях и был провинцией, куда эвакуировали производства из центральной части России, не вместившиеся в Новосибирск (на тот момент он был областным центром, а Томск - одним из райцентров области). Также в Томск перевозили раненых, которых лечили на базе медицинского университета (ныне - Сибирский государственный медицинский университет). После лечения часть из них не возвращалась на фронт, а шла работать на предприятия Томска.

При этом у региона были свои герои, отличившиеся в войну. Звания Героя Советского Союза были удостоены 186 человек, из них 32 - посмертно. Всего из Томской области ушли воевать 130 тыс. человек, 70 тыс. погибли. Одним из самых знаменитых героев войны стал уроженец Томской губернии Федор Зинченко - именно он был командиром полка, солдаты которого водрузили Знамя Победы над рейхстагом, а после - и первым военным комендантом рейхстага.

В регионах Сибири продолжаются праздничные парады и шествия "Бессмертного полка".

В Кемерове в параде приняли участие около 400 человек. Торжественное шествие в полдень открыли девять кузбасских ветеранов, которые проехали по площади на военных автомобилях, приветствуя горожан, за ними проследовала боевая техника со знаменем Победы. Торжественным маршем по площади прошли бойцы Росгвардии, полиции, ГУФСИН, МЧС, кадеты, юнармейцы и военнослужащие.

Кузбасс в годы войны был промышленным тылом для фронта, на шахтах велась добыча угля, а действующие производства были переведены на военные нужды. Кузнецкие металлурги выпускали сталь, кемеровский коксохимический завод, который до войны занимался оборудованием новых шахт, но уже в 1941 году был переориентирован на производство боевых снарядов.

В Красноярске шествие в День Победы открыли учащиеся школ - победителей краевого фестиваля школьных музеев и патриотических клубов с копиями Красных знамен 24 воинских соединений и частей, сформированных в крае в годы войны. Следом пронесли копии знамен Государственного Комитета Обороны, после чего прошла колонна военно-исторического клуба "45-й гвардейский полк" в униформе времен Великой Отечественной войны. Завершило историческую часть прохождение раритетной техники.