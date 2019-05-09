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День Победы - 2019

Российские и сирийские военные провели парад Победы на авиабазе Хмеймим

В шести городах Сирии 9 мая также проходит акция "Бессмертный полк"

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 9 мая. /ТАСС/. Около 750 военнослужащих российской группировки войск в Сирии и вооруженных сил этой республики, а также около 20 единиц военной техники приняли участие в параде Победы на авиабазе Хмеймим.

В пеших колоннах на авиабазе Хмеймим прошли офицеры управления группировки войск и тактической группы, военнослужащие зенитного ракетного полка, медицинского отряда специального назначения, сводный парадный расчет военнослужащих-женщин, а также подразделения военной полиции ВС РФ и сирийские военнослужащие.

В составе механизированной колонны проехали около 20 единиц современной российской военной техники, среди которых были бронеавтомобили "Тайфун", "Тигр", БТР-82АМ и другие. На статичной стоянке были представлены самолеты Су-35, Су-34, Су-24, Су-25, А-50 и вертолеты Ми-8, Ми-35.

Сегодня в шести городах Сирии также проходит акция "Бессмертный полк".

Теги
СирияРоссияДень Победы - 2019
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