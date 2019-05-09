Плавающий танк Т-38 времен Великой Отечественной войны показали на параде в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Традиционно военный парад в Волгограде, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, возглавил легендарный танк Т-34, за ним впервые по главной площади города-героя прошел малый плавающий танк Т-38, передает коррепондент ТАСС.

Т-38, который также называли танкеткой, был разработан в 1936 году. Он использовался во время советско-финской войны 1939-1940 годов и в боях начального периода Великой Отечественной войны вплоть до 1944 года. За рычагами Т-38 - сержант в отставке Александр Иванов, который вместе с другими любителями военной техники принял участие в его восстановлении.

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что всего в волгоградском параде было задействовано более 30 единиц техники. "По главной площади города в составе механизированных колон прошли реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили "Тигр", а также ретротехника военных лет", - уточнили в пресс-службе.

По площади Павших Борцов в Волгограде прошли около 1,6 тыс. солдат и офицеров Волгоградского гарнизона, курсантов Академии МВД, офицеров МЧС, войск Национальной гвардии, управления Федеральной службы исполнения наказаний, отделения казачьего войска Донского. В колонне парада маршировали кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, члены военно-патриотических клубов регионального отделения ДОССАФ России и отряды "Юнармии". В завершении парада оркестр Волгоградского гарнизона исполнил парадный монтаж из десяти маршей, сыгранных без перерыва, а также мелодии на песни военных лет.

По данным администрации Волгоградской области, военный парад в Волгограде посмотрели более 30 тыс. человек. Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны. Среди них - 93-летний полковник в отставке Александр Медков, сбивавший во время войны из зениток вражеские самолеты. "Тяжело говорить, День Победы - это действительно праздник со слезами на глазах. Многие миллионы погибли, чтобы сейчас был мир, о них никогда нельзя забывать", - сказал фронтовик.