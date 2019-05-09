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День Победы - 2019

Посол РФ в Белоруссии заявил, что все страны СНГ сохраняют память о Победе

Дмитрий Мезенцев напомнил о словах Владимира Путина, что Россия не делит победу советского народа

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Память об общей победе в Великой Отечественной войне сохраняется во всех странах СНГ. Об этом заявил ТАСС в четверг новый посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, присутствовавший на параде Победы на Красной площади в Москве.

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"Могу сказать о тех эмоциях, которые переполняют всех участников торжества в честь годовщины Победы. Это особые слова президента РФ Владимира Путина о той памяти, которая сохраняется во всех странах СНГ, и о той роли, которую сыграл Советский Союз в победе над нацизмом, и об особом внимании к ветеранам", - сказал он.

"Все, кто сопричастен армейской службе, делам Отечества гордятся словами президента о том, что мы не делим победу советского народа", - добавил Мезенцев.

30 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии. Занимавший эту должность с августа 2018 года Михаил Бабич был освобожден от нее.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичДень Победы - 2019
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