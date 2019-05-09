До 50 тыс. человек участвовали в акции "Бессмертный полк" в столице Киргизии

БИШКЕК, 9 мая. /ТАСС/. До 50 тыс. человек приняли участие в состоявшемся в четверг в столице Киргизии шествии "Бессмертный полк". Об этом ТАСС сообщили в городском совете депутатов, который выступил одним из организаторов мероприятия.

"По предварительным данным, в шествии приняли участие до 50 тыс. человек, никаких инцидентов и чрезвычайных происшествий во время акции отмечено не было", - заявили в горсовете. По его данным, горожане и гости столицы в четверг прошли с портретами погибших на войне родственников около 6,6 км от расположенного на южной окраине Бишкека парка имени Героя Советского Союза Даира Асанова до находящейся в центре площади Победы. "Колонна участников, которую сопровождали оркестры, сотрудники милиции, машины скорой помощи и других служб, растянулась на несколько километров", - отметили организаторы.

Участие в шествии во второй раз принял президент республики Сооронбай Жээнбеков, он пришел на акцию с портретом своего деда Жээнбека Пирназарова, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны. "Мы сегодня живем под мирным небом, этим мы обязаны нашим отцам и дедам, которые ценой своих жизней принесли мирную жизнь. Сегодняшнее наше шествие - это дань уважения вечной памяти наших отцов и дедов, наш священный долг - всегда помнить и чтить их подвиги", - отметил во время акции президент.

В колонне был и прежний глава киргизского государства Алмазбек Атамбаев с семьей, а также ряд бывших и действующих высокопоставленных чиновников.

Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась в Киргизии в 2014 году. Тогда в шествии приняли участие около 1 тыс. человек. В 2016 году, несмотря на ливень, число участников достигло почти 20 тыс., в прошлом году - уже 40-50 тыс. Шествие в память об участниках Великой Отечественной войны ежегодно проводится практически во всех крупных населенных пунктах Киргизии.

В 1941-1945 годах из Киргизии, где на тот момент насчитывалось около 1 млн жителей, на фронт ушли 365 тыс. человек. 130 тыс. из них погибли в боях с фашистскими захватчиками. Именно из уроженцев республики и соседнего Казахстана была сформирована легендарная дивизия генерала Ивана Панфилова, проявившая мужество и героизм при обороне Москвы зимой 1941-1942 годов. На сегодняшний день в Киргизии осталось всего около 350 ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей и блокадников.