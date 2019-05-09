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День Победы - 2019

Послы Великобритании и США в Москве посетили парад Победы

Дипломаты наблюдали за мероприятием с трибун

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Послы Великобритании и США в Москве Лори Бристоу и Джон Хантсман посетили в четверг парад Победы на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Дипломаты наблюдали с трибун за мероприятием, однако позже предпочли воздержаться от комментариев для прессы.

Как ожидается, на следующей неделе Россию посетят госсекретарь США Майкл Помпео и советник премьер-министра Великобритании по международным делам Кристиан Тернер.

В этом году в параде Победы в Москве приняли участие более 13 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 130 единиц современного вооружения и военной техники.

Теги
СШАВеликобританияРоссияБристоу, ЛориПомпео, Майкл (Майк)Хантсман, ДжонДень Победы - 2019
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