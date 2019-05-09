Порошенко считает, что несколько поколений выросли на искаженной версии войны с нацистами

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Действующий президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением по случаю Дня Победы, в котором поставил под сомнение исторические факты времен Великой Отечественной войны. Заявление главы государства в четверг размещено в его Telegram-канале.

"74 года назад на нашем континенте смолкли выстрелы самой кровавой в истории человечества войны. 65 млн убитых, из них украинцев - от восьми до десяти миллионов. Несколько поколений выросли на тщательно отретушированной версии "Великой Отечественной войны". За время независимости мы ничего не забыли и ни от чего не отреклись из того, что было правдой", - сказано в заявлении. При этом Порошенко не указал факты истории, которые он считает "отретушированными".

9 мая, напомнил он, на Украине вспоминают погибших в годы Второй мировой войны. "Сегодня мы все вместе вспоминаем тех, кто ценой своих жизней остановил нацизм и защитил будущее всего человечества", - резюмировал президент.

На Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Действующий президент Украины Петр Порошенко утром в четверг принял участие в публичных мероприятиях по случаю праздника. Он с представителями правительства и духовенства возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в парке Вечной славы в Киеве.