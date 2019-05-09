Марш "Бессмертный полк" впервые прошел в Демократической Республике Конго

ПРЕТОРИЯ, 9 мая. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Более 70 человек приняли участие в первой акции "Бессмертный полк", приуроченной к празднованию Дня Победы над нацистской Германией, в столице Демократической Республике Конго (ДРК) Киншасе. Об этом сообщила в четверг ТАСС атташе по культуре посольства РФ в африканской стране Наталья Кононова.

"Бессмертный полк" за границей. Как проходит шествие в городах мира

Инициатором проведения марша стал местный активист Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) Модест Кикунга, чей дед Лев Мешеряков в годы Великой Отечественной войны трудился в тылу, занимался строительством и комплектацией заводов.

"Мы живем очень далеко от родины, кто-то даже плохо говорит по-русски, но это не дает нам право не чествовать в великий праздник наших героев. Мы - не где-то далеко, мы - вместе со всем миром, а по всему миру 9 мая проходит "Бессмертный полк", - отметил он.

"Бессмертный полк" в Киншасе оказался по-настоящему интернациональным: среди ветеранов, чьи портреты пронесли участники шествия, были не только члены семей российских соотечественников, но и африканцев, отдавших жизни ради победы над нацизмом. К празднованию Дня Победы присоединились послы Сербии и Республики Конго, находящиеся в поездках в Киншасе, посол ДРК в Москве и глава местной греческой общины.

Посол России в ДРК Алексей Сентебов поддержал идею КСОРС о проведении праздничного шествия с портретами ветеранов и принял участие марше. В своем обращении к участникам он назвал победу СССР и союзников по антигитлеровской коалиции "настоящей прививкой мира от фашизма", действие которой в последнее время начало ослабевать.

"Мы должны постоянно напоминать самим себе, нашим детям и внукам об этой величайшей трагедии - войне, рассказывать о бессмертном подвиге предков", - призвал собравшихся российский дипломат.

Конголезские выпускники советских и российских вузов, принявших участие в марше, делились впечатлениями о парадах Победы и многотысячных шествиях "Бессмертных полков" в городах России и бывшего СССР. Окончилось мероприятие угощением полевой кухни: гречневой кашей с тушенкой и квашеной капустой.