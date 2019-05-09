Потомки ветеранов Великой Отечественной войны пронесли копию знамени Победы в Симферополе

"Возглавляет знаменную группу заместитель начальника штаба бригады майор Николай Ступенко, дед которого, рядовой Денисьев Сергей Геннадьевич, погиб под Москвой, второй дед - старший сержант Виктор Сушко принимал участие в одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны - битве на Курской Дуге в 1943 году", - сообщил ведущий парада.

В параде, который прошел по центральному проспекту Имени С. М. Кирова в Симферополе, приняли участие военнослужащие Черноморского флота, сотрудники МВД, МЧС, а также 40 единиц техники, в том числе комплекс С-400 "Триумф", системы залпового огня "Град", бронетранспортеры и бронеавтомобили.

"Этот священный праздник объединяет людей разных поколений и национальностей. В нем слились воедино великий духовный и государственный смысл, живая память миллионов семей. Мы воспринимаем День Победы как личный, как семейный праздник. Это основа неразрывности и преемственности нашей истории, без которой невозможно движение вперед", - отметил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Несмотря на непогожий день, на улицы города вышли многие жители, которые также примут участие в шествии "Бессмертного полка", в котором, как ожидается, пройдут не менее 40 тыс. человек.

Помощь ветеранам

Ранее сообщалось, что власти Крыма в этом году более чем в пять раз увеличили разовые выплаты ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, участвовавшим в партизанском и подпольном движении. Суммы выплат также увеличены инвалидам войны, участникам боевых действий и другим категориям ветеранов. В частности, разовая выплата партизанам и подпольщикам увеличена с 1,9 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

Кроме того, увеличены выплаты инвалидам войны с 9785 рублей до 15 тыс. рублей, участникам боевых действий - с 3021 рублей до 7 тыс. рублей, членам семей погибших - с 1520 рублей до 5 тыс. рублей. Аналогичную выплату получат труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашизма (ранее они получали всего 551 рубль).

В дни празднования международный аэропорт Симферополь предоставил бесплатное такси в любую точку Крыма ветеранам Великой Отечественной войны, которые прилетят на полуостров в День Победы. Трансфер ветеранов и сопровождающих из аэропорта осуществляют официально аккредитованные перевозчики на комфортабельных автомобилях, сообщили в пресс-службе аэропорта. Чтобы воспользоваться льготной услугой, ветерану достаточно предъявить удостоверение на специальной стойке заказа такси в новом терминале аэропорта.