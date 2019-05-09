Президент Сербии поздравил россиян с Днем Победы

БЕЛГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поздравил российского лидера Владимира Путина и весь народ России с Днем Победы.

"Направляю поздравления президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с Днем Победы над фашизмом во Второй мировой войне. Поздравляю и братский русский народ, который завоевал великую победу своим вневременным патриотизмом, героизмом и самопожертвованием", - написал Вучич в четверг в своем Twitter.

Александар Вучич ежегодно поздравляет россиян с Днем Победы, в том числе и на русском языке. В 2018 году он в Москве принимал участие в шествии "Бессмертного полка".