{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
День Победы - 2019

Президент Сербии поздравил россиян с Днем Победы

Александар Вучич заявил, что русский народ "завоевал великую победу своим вневременным патриотизмом, героизмом и самопожертвованием"

БЕЛГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поздравил российского лидера Владимира Путина и весь народ России с Днем Победы.

"Направляю поздравления президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с Днем Победы над фашизмом во Второй мировой войне. Поздравляю и братский русский народ, который завоевал великую победу своим вневременным патриотизмом, героизмом и самопожертвованием", - написал Вучич в четверг в своем Twitter.

Александар Вучич ежегодно поздравляет россиян с Днем Победы, в том числе и на русском языке. В 2018 году он в Москве принимал участие в шествии "Бессмертного полка".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, АлександарДень Победы - 2019
День Победы - 2019
Пашинян направил поздравление Медведеву с Днем Победы
По словам армянского премьера, Москву и Ереван объединяют патриотизм, чувство долга и самоотверженность
Читать полностью