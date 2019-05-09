Нил Ушаков заявил, что в Риге сохранится памятник воинам-освободителям

РИГА, 9 мая. /ТАСС/. Памятник советским воинам, освободившим Ригу от немецко-фашистских захватчиков, сохранится, несмотря на провокации. Такое мнение высказал в четверг Нил Ушаков, отстраненный ранее с поста мэра латвийской столицы.

"У меня нет сомнений, что, несмотря ни на какие провокации, памятник как был, так и будет, - заявил Ушаков журналистам после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику, которую он возглавлял. - Но через определенные испытания нам придется пройти".

"Самое глупое, что можно представить, - это война с памятниками в целом, - добавил Ушаков. - В ситуации с Латвией нужно понимать, что это не только глупость, но и огромная провокация, игра на самом, наверное, больном, самом чувствительном".

Утром в четверг Русский союз Латвии (РСЛ) провел пикет у здания Сейма (парламента) в защиту памятника советским воинам-освободителям, в котором, по информации агентства LETA, приняли участие около 40 человек. Позднее в столице Латвии прошло торжественное возложение цветов к монументу. В церемонии приняли участие латвийские политики, представители общественных организаций и дипломатического корпуса, ветераны.

Инициативы в Сейме

В начале марта на рассмотрение в Сейм была передана очередная общественная инициатива по демонтажу монумента советским воинам-освободителям, которая собрала ранее более 10 тыс. подписей жителей Латвии. В данный момент она направлена на обсуждение в комиссию Сейма по иностранным делам. В 2016 году законодательный орган уже отклонил аналогичную петицию, потому что заключенный ранее с Россией договор предусматривает взаимное сохранение мемориалов и мест массовых захоронений, однако авторы новой инициативы предлагают снести монумент, игнорируя это соглашение.

В апреле комиссия Сейма Латвии по мандатам, этике и заявлениям на заседании отклонила петицию в защиту памятников борцам с нацизмом, в том числе монумента советским воинам-освободителям, избавившим Ригу от немецко-фашистских захватчиков, под которой подписались свыше 23 тыс. жителей страны.

Каждый год 9 мая у монумента советским воинам-освободителям в Риге собираются порядка 200 тыс. жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.