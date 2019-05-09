В Петербурге парад Победы впервые прошел под колокольный звон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Парад Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в этом году впервые проходил под звуки колоколов передвижной звонницы. В нем приняли участие более 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), курсантов военных вузов, представителей силовых ведомств, передает корреспондент ТАСС.

Парад принимал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев. Перед началом прохождения войск он на кабриолете ЗИЛ-41041 АМГ объехал парадный строй и поздравил военнослужащих с Днем Победы. Эта часть церемонии завершилась под звуки произведения "Славься" Михаила Глинки. Для участия в военном параде на Дворцовой площади был приглашен звонарь православного храма Владимирской иконы Божией матери.

"Сегодня мы сердечно благодарим тех, кто в строю, кто рядом с нами. Дорогие наши ветераны, вы - главные герои великого Дня Победы. Ваш подвиг предопределил мирную и достойную жизнь для многих поколений, дал нам возможность созидать, трудиться под мирным небом и смело смотреть вперед. Сегодня в едином парадном строю ваши дети, внуки и правнуки, которые уверенно держат эту победную высоту. Мы сердцем чувствуем то щемящее родство, которое объединяет ветеранов давно отгремевшей войны и воинов сегодняшнего дня", - сказал командующий.

Он отметил, что битва за Ленинград была самой длительной в ходе Великой Отечественной войны, он призвал собравшихся на Дворцовой площади почтить память погибших в войне минутой молчания. Затем он обратился к живым героям - на парад были приглашены 500 ветеранов Великой Отечественной войны, которые наблюдали прохождение войск с трибун перед Зимним дворцом.

Прохождение войск

Парад на Дворцовой площади открыли барабанщики Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, суворовцы и юнармейцы. Среди участников военного парада были военнослужащие соединений и воинских частей Балтийского флота, Краснознаменной общевойсковой армии, Ленинградской армии ВВС и ПВО, воспитанники более десятка военных учебных заведений Минобороны РФ, дислоцированных в регионе. По Дворцовой площади также прошли парадные расчеты Военного института и Северо-Западного округа войск Национальной гвардии РФ, сводные батальоны Санкт-Петербургских университетов МВД РФ и Государственной противопожарной службы МЧС России.

Движение механизированной колонны открыл танк времен Великой Отечественной войны Т-34. За ним проследовали боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", УАЗ, "Тайфун". Всего по Дворцовой площади прошло 116 единиц военной техники.

Гости парада увидели артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня "Торнадо", "Нона-СВК", Р-165, "Мста-Б", "Мста-С", ПУ С-400, "Искандер-М". Парад завершился пролетом 22 единиц авиационной техники - вертолетов Ми-8, Ми-26, Ми-35, самолеты Ан-26, Ан-12, Ту-134, разведчики Су-24МР, истребители МиГ-31, многоцелевые боевые самолеты Су-34.

Зрители парада

Посмотреть парад пришли не только приглашенные зрители, но и тысячи горожан и гостей города, многие с детьми. За парадом следили врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

"Помним о тех погибших, кто воевал за эту страну, чтобы нынешняя молодежь жила. Мы это понимаем и у нас есть чувство гордости за тех, кто воевал. У меня воевали прадедушка и прабабушка. Прадедушка считается пропавшим без вести, а бабушка в Ленинграде собирала мины, снаряды", - сказал ТАСС зритель парада Кирилл.

В Санкт-Петербурге в День Победы подготовлены праздничные концерты и акции во всех районах, по Невскому проспекту пройдет шествие "Бессмертного полка", на Дворцовой площади состоится концерт, а вечером над Невой прогремит салют. К празднику в городе украшены улицы, высажены цветы, на стрелке Васильевского острова зажжены Ростральные колонны.