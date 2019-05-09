Аксенов пронес портреты дедов в "Бессмертном полку" в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг принял участие в шествии "Бессмертного полка" в Симферополе.

"День Победы - большой праздник и великий для всех нас, мы помним и чтим всех павших в той войне, их память будет всегда сохранена в наших сердцах", - сказал Аксенов журналистам.

Глава республики в руках держал портреты дедов-участников войны: танкиста Николая Аксенова и пехотинца Семена Пелихатого.

Участников шествия приветствовали жители Симферополя. Люди несли портреты родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Шествие продолжалось около трех часов. Как сообщил ТАСС координатор акции Сергей Мельник, в ней приняли участие около 40 тыс. человек.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".

Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.