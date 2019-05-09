Военный парад и акция "Бессмертный полк" прошли в честь Дня Победы в Абхазии

СУХУМ, 9 мая. /ТАСС/. Военный парад с участием абхазских и российских военнослужащих, а также акция "Бессмертный полк", в которой участвовали более 1 тыс. человек, состоялись в Сухуме в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.

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Праздничные мероприятия, в которых приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Кварчия, начались с возложения венков к памятнику Защитникам Кавказа на Сухумской набережной. Выступая на митинге, первый вице-премьер правительства Даур Аршба отметил, что День Победы - "праздник для каждого из нас". "Время не в состоянии стереть из народной памяти эту священную дату", - сказал он.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин назвал День Победы жизнеутверждающим праздником. "Это всенародный праздник, отрадно, что многие жители Абхазии принимают участие в акции "Бессмертный полк" с портретами своих близких. Память о них жива, и, значит, они с нами", - сказал дипломат.

После митинга около 400 военнослужащих Вооруженных сил Абхазии, 7-й российской военной базы и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии торжественным маршем прошли по набережной. Кульминацией праздника стала акция "Бессмертный полк", в которой ежегодно участвуют более 1 тыс. жителей Абхазии - потомки ветеранов Великой Отечественной войны. Колонну "Бессмертного полка" замкнули участники велопробега "Спасибо за Победу!" после посещения братской могилы советских солдат в Гулрыпшском районе.

Затем ветераны и все желающие направились в сквер у памятника Защитникам Кавказа, где у полевой кухни смогли отведать солдатской каши. А у колоннады - в другой части Сухумской набережной, учащиеся сухумской художественной школы проводили пленэр.

Поздравление президента

В поздравлении президента Абхазии, опубликованном в четверг на его официальном сайте, отмечается, что "победа досталась невосполнимой ценой, она добыта кровью и мужеством миллионов людей, насмерть сражавшихся с безжалостным врагом на фронтах войны, и героическим трудом тыловиков". "Достойное место в исторической хронике освободительной войны советского народа занимает Республика Абхазия", - говорится в поздравлении Хаджимбы.

Президент назвал священным долгом "сохранить и передать молодым поколениям память об этом подвиге бесстрашия и силы духа". "Сердечно поздравляю с великим праздником - 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Крепкого здоровья и долголетия вам, дорогие ветераны! Мира и процветания всему народу Республики Абхазия", - отмечается в поздравлении.

По данным абхазских ученых Станислава Лакобы и Олега Бгажбы, создавших учебник по истории Абхазии, во время Великой Отечественной войны 55,5 тыс. воинов многонациональной республики сражались на всех фронтах, 17,43 тыс. не вернулись домой.

Среди них Герой Советского Союза Владимир Харазия, летчик-штурмовик Киазим Агрба, повторивший бессмертный подвиг Гастелло, защитник Дома Павлова Алексей Цугба, защитник Брестской крепости Хинтруг Мхонджия. Двадцать два воина из Абхазии стали Героями Советского Союза. Первая летчица-абхазка Мери Авидзба из женского авиаполка в качестве штурмана звена совершила 477 боевых вылетов и сбросила на врага 64 тыс. т бомбового груза.