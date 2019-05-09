В республиках Донбасса прошли парады по случаю Дня Победы

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 9 мая. /ТАСС/. Парады по случаю Дня Победы состоялись в республиках Донбасса. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что жители Донецка никогда не забудут подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны.

"Русский народ славен тем, что стоек. Наша сила в почитании подвигов отцов, дедов и прадедов. С каждым годом растет народное воодушевление, гордость и осознание современниками того, что именно мы - наследники Великой Победы. Мы пронесем силу правды сквозь года и передадим будущим поколениям", - цитирует выступление Пушилина на параде Донецкое агентство новостей.

Он добавил, что этот праздник остается главным. "Советский солдат стал символом торжества справедливости, добра и самоотверженности. Доблестные войны и стойкие труженики тыла будут для нас всегда примером героизма, силы духа и любви к Родине. Мы должны быть достойны их подвига, беречь эту священную правду и не допускать забвения героев. Всех, кто не жалея своих жизней сохранил мир на планете. В этот день мы склоняем головы перед павшими и вспоминаем тех, кого с нами нет", - подчеркнул Пушилин.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник на параде в Луганске отметил, что фронтовики и труженики тыла не словами, а делами приближали победу. "Для всех нас 9 Мая - особенный день, так как почти в каждой семье есть деды и прадеды, самоотверженно сражавшиеся за свободу Отчизны", - приводит слова главы республики агентство Луганскинформцентр.

Пасечник также поблагодарил за победу в Великой Отечественной войне всех фронтовиков и тружеников тыла, каждый из которых "не словом, а делом приближал долгожданный мир".